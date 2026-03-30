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  • Bolsa s-bag® clásica con rendimiento duradero
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Descontinuado

Bolsa s-bagClassic Long Performance (paquete de 4)

FC8021/03

Bolsa s-bag® clásica con rendimiento duradero
La bolsa s-bag® es la bolsa universal para el polvo de todas las aspiradoras con bolsa de Philips y Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Cuando compres una bolsa de sustitución, busca el logotipo de s-bag®. El uso de bolsas no originales puede dañar tu aspiradora.
Ver todos los beneficios

Rendimiento más duradero, filtrado superior

Bolsa s-bag® clásica con rendimiento duradero

  • 4 bolsas para aspiradora

  • Un estándar que se adapta a todo

  • 50% más de vida útil

  • 15 % más de capacidad

Un estándar universal para una elección sencilla

Un estándar universal para una elección sencilla

La bolsa s-bag® original de Philips se puede utilizar con todas las aspiradoras con bolsa de Philips y el Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta y Tornado). Di adiós a la búsqueda interminable de una bolsa del polvo, solo tienes que buscar el logotipo de s-bag®.

Un 50 % más de vida útil que las bolsas de papel tradicionales

Un 50 % más de vida útil que las bolsas de papel tradicionales

La bolsa s-bag® clásica con rendimiento duradero tiene un 50 % más de vida útil que las bolsas de papel tradicionales. El material sintético especial de la bolsa y su capacidad, un 15 % mayor, garantizan un flujo de aire óptimo para mantener la potencia de la aspiradora durante más tiempo.

Filtra el 99% del polvo fino

Filtra el 99% del polvo fino

El material sintético de esta bolsa para aspiradora filtra hasta un 99 % del polvo y las partículas. Filtra el aire de forma más eficiente que una bolsa de papel normal y te ayuda a deshacerte de las partículas presentes en el aire, como los alérgenos.

Especificaciones técnicas

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