Descontinuado
FC8021/03
4 bolsas para aspiradora
Un estándar que se adapta a todo
50% más de vida útil
15 % más de capacidad
La bolsa s-bag® original de Philips se puede utilizar con todas las aspiradoras con bolsa de Philips y el Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta y Tornado). Di adiós a la búsqueda interminable de una bolsa del polvo, solo tienes que buscar el logotipo de s-bag®.
La bolsa s-bag® clásica con rendimiento duradero tiene un 50 % más de vida útil que las bolsas de papel tradicionales. El material sintético especial de la bolsa y su capacidad, un 15 % mayor, garantizan un flujo de aire óptimo para mantener la potencia de la aspiradora durante más tiempo.
El material sintético de esta bolsa para aspiradora filtra hasta un 99 % del polvo y las partículas. Filtra el aire de forma más eficiente que una bolsa de papel normal y te ayuda a deshacerte de las partículas presentes en el aire, como los alérgenos.