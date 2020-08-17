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SSD

FM02SS050P/00

Fácil de usar

Dispositivo de fácil conexión. La unidad SSD de Philips hace que tus operaciones diarias tengan más fluidez y una mejor capacidad de respuesta del sistema. La unidad SSD también ofrece un rendimiento de carga instantánea, lo que significa tiempos de arranque y carga de aplicaciones más rápidos.

Ver todos los beneficios

Fácil de usar

  • 2 TB

  • Unidad en estado sólido

Compresión automática de todos los archivos para ahorrar espacio

Ahorra espacio gracias a la compresión automática de todos los archivos que se almacenen en la unidad flash USB

Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

SSD de ultrarrápida transferencia de datos

La alta velocidad a la que se transfieren los datos de las unidades de estado sólido Philips permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

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