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        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM12FD175B/00

        Fácil de usar

        Dispositivo de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición MOTION de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos rápidamente

        Fácil de usar

        • 128 GB

        • Edición Motion 3.2

        • USB tipo C

        Rápida transferencia de datos con USB tipo C de alta velocidad

        La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

        El indicador de actividad se ilumina mientras se copian archivos

        Un indicador LED llamativo señala que la unidad está correctamente conectada y en funcionamiento. La luz parpadea más rápidamente durante la transferencia de archivos.

        Transferencia de datos rápida con USB 3.2 de alta velocidad

        La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

        Especificaciones técnicas

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