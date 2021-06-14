ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM12FD35B/00

        Fácil de usar

        Dispositivo de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición URBAN de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos rápidamente

        Fácil de usar

        • 128 GB

        • Urban edición 2.0

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

        Tapa protectora integrada para una mayor comodidad

        ¡No volverás a perder la tapa! La tapa protectora está integrada en el diseño del producto, de forma que siempre estará unida a la memoria USB. Para quitarla solo hay que girarla hacia atrás, y después basta con conectar la memoria para usarla.

        Embalaje cómodo y fácil de abrir

        Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.

        Especificaciones técnicas

        Contacto con Philips

        Estaremos encantados de ayudarte.

        Suscribite a nuestro boletín

        • Ofertas exclusivas para miembros.
        • Acceso anticipado a las ventas.
        • Consejos sobre estilos de vida saludables.

        Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

        • Ofertas exclusivas para miembros.
        • Acceso anticipado a las ventas.
        • Consejos sobre estilos de vida saludables.