Descontinuado
FM16FD70V/00
Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte
Dispositivo de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición Snow de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
16 GB
Edición Snow 2.0
5 unidades
La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.
Elige tu color favorito: rosa gelatina, púrpura ultravioleta, verde absenta o azul eléctrico, y haz que tus tareas diarias de almacenar y compartir datos resulten más divertidas.
Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.