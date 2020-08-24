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        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM32FD170E/00

        Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte

        Dispositivo de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición MOTION de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos rápidamente

        Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte

        • 32 GB

        • Edición Motion 2.0

        • paquete de 3

        Embalaje cómodo y fácil de abrir

        Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

        El indicador de actividad se ilumina mientras se copian archivos

        Un indicador LED llamativo señala que la unidad está correctamente conectada y en funcionamiento. La luz parpadea más rápidamente durante la transferencia de archivos.

        Especificaciones técnicas

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