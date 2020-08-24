Descontinuado
FM32FD175B/00
Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte
Dispositivo de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición MOTION de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
32 GB
Edición Motion 3.2
USB tipo C
La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.
Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.
Un indicador LED llamativo señala que la unidad está correctamente conectada y en funcionamiento. La luz parpadea más rápidamente durante la transferencia de archivos.