Descontinuado
FM32FD180D/00
Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte
Dispositivo de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición STAR de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
32 GB
Edición Star 2.0
2 unidades
Un indicador LED llamativo señala que la unidad está correctamente conectada y en funcionamiento. La luz parpadea más rápidamente durante la transferencia de archivos.
¡No volverás a perder la tapa! La tapa protectora está integrada en el diseño del producto, de forma que siempre estará unida a la memoria USB. Para quitarla solo hay que girarla hacia atrás, y después basta con conectar la memoria para usarla.
Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.