Descontinuado
FM51SS050P/00
Fácil de usar
Sencillo dispositivo Plug-and-play. La unidad SSD de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
512 GB
Unidad en estado sólido
Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.
Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.
Ahorra espacio gracias a la compresión automática de todos los archivos que se almacenen en la unidad flash USB