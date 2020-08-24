Descontinuado
FM64FD175E/00
Fácil de usar
Dispositivo de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición MOTION de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
64 GB
Edición Motion 3.2
paquete de 3
Elige tu color favorito: rosa gelatina, púrpura ultravioleta, verde absenta o azul eléctrico, y haz que tus tareas diarias de almacenar y compartir datos resulten más divertidas.
Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.
Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.