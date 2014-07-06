Descontinuado
FX50/55
Sonido potente de manera inalámbrica
Transmití música de manera inalámbrica a través de Bluetooth® desde cualquier dispositivo inteligente, con la tecnología NFC para un emparejamiento instantáneo. Un amplificador doble ofrece mejor calidad de sonido, y una potencia de salida total de 1.200 W RMS hace que tu música suene de manera inigualable.
Bluetooth® y NFC
La tecnología MAX Sound genera un refuerzo instantáneo de los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea en un instante la experiencia acústica más impresionante que puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su sofisticado sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y de volumen existentes, reforzando los graves al instante y subiendo el volumen al máximo, sin que se produzca distorsión. El resultado final es una notable amplificación del espectro acústico y del volumen y un potente refuerzo del audio que aportará vida a cualquier tipo de música.
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