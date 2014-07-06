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Minisistema Hi-Fi

FX50/55

Sonido potente de manera inalámbrica

Transmití música de manera inalámbrica a través de Bluetooth® desde cualquier dispositivo inteligente, con la tecnología NFC para un emparejamiento instantáneo. Un amplificador doble ofrece mejor calidad de sonido, y una potencia de salida total de 1.200 W RMS hace que tu música suene de manera inigualable.

Ver todos los beneficios

Sonido potente de manera inalámbrica

  • Bluetooth® y NFC

Compatible con MP3-CD

Potencia de salida total de 1.200 W RMS / 14.400 W PMPO

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

La tecnología MAX Sound genera un refuerzo instantáneo de los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea en un instante la experiencia acústica más impresionante que puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su sofisticado sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y de volumen existentes, reforzando los graves al instante y subiendo el volumen al máximo, sin que se produzca distorsión. El resultado final es una notable amplificación del espectro acústico y del volumen y un potente refuerzo del audio que aportará vida a cualquier tipo de música.

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