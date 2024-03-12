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Planchado
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1700 series Plancha de vapor
Descontinuado
Asistencia técnica
GC1720
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User Manual Philips 1700 series Steam iron
Todas (3)
Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
Cómo limpiar la suela de la plancha de vapor/en seco Philips
Cómo limpiar el depósito de agua del centro de planchado Philips
La plancha de vapor Philips no produce vapor
El piloto Calc-Clean de mi centro de planchado Philips no deja de parpadear
La plancha de vapor Philips gotea por la suela
Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta
El centro de planchado Philips no quita las arrugas
Mi plancha chisporrotea cuando la coloco sobre su base
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