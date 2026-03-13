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EasySpeed Plus Plancha de vapor
Descontinuado
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GC2145/20
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Important Information Manual Philips EasySpeed Plus Steam iron
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Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
¿Cómo descalcifico mi plancha de vapor de Philips?
Cómo limpiar la suela de la plancha de vapor/en seco Philips
Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta
El centro de planchado Philips no quita las arrugas
El piloto Calc-Clean de mi centro de planchado Philips no deja de parpadear
La plancha de vapor Philips no produce vapor
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