Descontinuado
GC360/30
Usa el vapor verticalmente para un planchado rápido y para refrescar prendas colgadas sin una tabla de planchar. Usa el vapor horizontalmente para obtener resultados perfectos en áreas difíciles de planchar como los puños y cuellos. En cualquier posición, el vapor potente continuo proporciona excelentes resultados.
Gracias a la tecnología SmartFlow, la placa de vapor se calienta a una temperatura óptima y segura para todos los tejidos. Además, evita las manchas de agua. La placa de vapor caliente ayuda a presionar el tejido mientras sale el vapor horizontalmente y proporciona resultados aún mejores*.
La bomba eléctrica proporciona automáticamente vapor continuo para eliminar las arrugas de forma fácil y rápida.
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