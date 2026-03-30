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Descontinuado

GC360/30

GC360/30

1 premio

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Vapor vertical y horizontal para mayor comodidad

Vapor vertical y horizontal para mayor comodidad

Usa el vapor verticalmente para un planchado rápido y para refrescar prendas colgadas sin una tabla de planchar. Usa el vapor horizontalmente para obtener resultados perfectos en áreas difíciles de planchar como los puños y cuellos. En cualquier posición, el vapor potente continuo proporciona excelentes resultados.

Placa con calor SmartFlow para obtener mejores resultados*

Placa con calor SmartFlow para obtener mejores resultados*

Gracias a la tecnología SmartFlow, la placa de vapor se calienta a una temperatura óptima y segura para todos los tejidos. Además, evita las manchas de agua. La placa de vapor caliente ayuda a presionar el tejido mientras sale el vapor horizontalmente y proporciona resultados aún mejores*.

Vapor continuo automático para un planchado fácil

Vapor continuo automático para un planchado fácil

La bomba eléctrica proporciona automáticamente vapor continuo para eliminar las arrugas de forma fácil y rápida.

Especificaciones técnicas

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Premios

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