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Planchado
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GC360/30
Descontinuado
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Todas (3)
Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
¿El vaporizador de prendas Philips es seguro en todas las prendas?
¿Debo vaciar el depósito del vaporizador de prendas Philips después de cada uso?
El vaporizador de prendas Philips no produce vapor
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