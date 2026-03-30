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  • Planchado más rápido con el doble de vapor*
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Descontinuado

PerfectCare Compact EssentialCentro de planchado

GC6842/30

1 premio

Planchado más rápido con el doble de vapor*
El potente vapor continuo funciona más rápido que una plancha de vapor y no se requieren ajustes de temperatura gracias a la tecnología OptimalTEMP. Compacto y ligero para facilitar su almacenamiento.
Ver todos los beneficios

No produce quemaduras, garantizado*

Planchado más rápido con el doble de vapor*

  • Presión máxima de la bomba de 6 bares

  • Golpe de vapor de hasta 360 g

  • Depósito de agua fijo de 1,3 l

  • Bloqueo de seguridad

Potente chorro de vapor para eliminar las arrugas de forma definitiva

Potente chorro de vapor para eliminar las arrugas de forma definitiva

El potente y continuo chorro de vapor puede incluso con los tejidos más gruesos con total facilidad. Observa cómo las arrugas rebeldes desaparecen con un golpe de vapor adicional justo donde lo necesitas. Este vapor adicional es perfecto para planchar en vertical y también para refrescar la ropa y las cortinas.

Tecnología OptimalTEMP, no requiere ajustes de temperatura

Tecnología OptimalTEMP, no requiere ajustes de temperatura

Plánchalo todo, desde vaqueros hasta seda, sin ajustar la temperatura y sin quemaduras, gracias a OptimalTEMP, que no requiere ajustes ni diales. Así ya no tendrás que separar la colada por adelantado ni esperar a que la plancha se caliente y se enfríe, y podrás planchar cualquier tejido en cualquier momento.

Bloqueo de seguridad para un transporte fácil y seguro

Bloqueo de seguridad para un transporte fácil y seguro

Bloquea la plancha de forma segura en la estación base para que puedas llevarla fácilmente de un lugar a otro del hogar y reducir el riesgo de tocar accidentalmente la suela caliente.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66
Avisos legales

  1. Para todos los tejidos que se puedan planchar

  2. En comparación con la plancha de vapor PowerLife de Philips

  3. Hasta un 30 % de ahorro energético según IEC 603311, en comparación con FastCare Compact en temperatura máxima