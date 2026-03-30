Tecnología OptimalTEMP, no requiere ajustes de temperatura

Plánchalo todo, desde vaqueros hasta seda, sin ajustar la temperatura y sin quemaduras, gracias a OptimalTEMP, que no requiere ajustes ni diales. Así ya no tendrás que separar la colada por adelantado ni esperar a que la plancha se caliente y se enfríe, y podrás planchar cualquier tejido en cualquier momento.