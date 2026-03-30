Descontinuado
GC6842/30
Presión máxima de la bomba de 6 bares
Golpe de vapor de hasta 360 g
Depósito de agua fijo de 1,3 l
Bloqueo de seguridad
El potente y continuo chorro de vapor puede incluso con los tejidos más gruesos con total facilidad. Observa cómo las arrugas rebeldes desaparecen con un golpe de vapor adicional justo donde lo necesitas. Este vapor adicional es perfecto para planchar en vertical y también para refrescar la ropa y las cortinas.
Plánchalo todo, desde vaqueros hasta seda, sin ajustar la temperatura y sin quemaduras, gracias a OptimalTEMP, que no requiere ajustes ni diales. Así ya no tendrás que separar la colada por adelantado ni esperar a que la plancha se caliente y se enfríe, y podrás planchar cualquier tejido en cualquier momento.
Bloquea la plancha de forma segura en la estación base para que puedas llevarla fácilmente de un lugar a otro del hogar y reducir el riesgo de tocar accidentalmente la suela caliente.
Premios
Para todos los tejidos que se puedan planchar
En comparación con la plancha de vapor PowerLife de Philips
Hasta un 30 % de ahorro energético según IEC 603311, en comparación con FastCare Compact en temperatura máxima