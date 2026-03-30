HC3505/15
Cuchillas autoafilables (acero inoxidable)
13 posiciones de longitud
Uso con cable
El cable de alimentación de 1,8 m de longitud proporciona energía constante.
Personaliza la longitud del pelo con precisión y facilidad: elige entre 12 ajustes de 1 a 23 mm en incrementos de 2 mm, y basta con retirar el peine-guía para lograr un corte más apurado y preciso de 0,5 mm.
Nunca había sido tan fácil lucir un buen look: nuestros cortapelos cuentan con cuchillas autoafilables increíblemente duraderas, lo que garantiza un arreglo preciso desde el primer día hasta el quinto año y más allá.