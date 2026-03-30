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Hairclipper series 3000Cortapelos

HC3505/15

Corte veloz y uniforme
El cortapelos de la serie 3000 de Philips te proporciona un corte de pelo rápido y uniforme. Los 13 ajustes de longitud y las tecnologías Trim-and-Flow y DualCut del dispositivo te permiten conseguir un acabado uniforme rápidamente.
Ver todos los beneficios

Corta con mayor rapidez y sin obstrucciones

Corte veloz y uniforme

  • Cuchillas autoafilables (acero inoxidable)

  • 13 posiciones de longitud

  • Uso con cable

Alimentación eléctrica para un rendimiento constante durante su uso

Alimentación eléctrica para un rendimiento constante durante su uso

El cable de alimentación de 1,8 m de longitud proporciona energía constante.

Ajusta fácilmente la longitud del cabello entre 0,5 y 23 mm

Ajusta fácilmente la longitud del cabello entre 0,5 y 23 mm

Personaliza la longitud del pelo con precisión y facilidad: elige entre 12 ajustes de 1 a 23 mm en incrementos de 2 mm, y basta con retirar el peine-guía para lograr un corte más apurado y preciso de 0,5 mm.

Cuchillas autoafilables de acero, sin necesidad de lubricación

Cuchillas autoafilables de acero, sin necesidad de lubricación

Nunca había sido tan fácil lucir un buen look: nuestros cortapelos cuentan con cuchillas autoafilables increíblemente duraderas, lo que garantiza un arreglo preciso desde el primer día hasta el quinto año y más allá.

Especificaciones técnicas

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