Ajusta fácilmente la longitud del cabello entre 0,5 y 23 mm

Personaliza la longitud del pelo con precisión y facilidad: elige entre 12 ajustes de 1 a 23 mm en incrementos de 2 mm, y basta con retirar el peine-guía para lograr un corte más apurado y preciso de 0,5 mm.