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  • Corte de pelo rápido, uniforme y preciso.
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Hairclipper series 5000 Cortapelos lavable

HC5610/15

Corte de pelo rápido, uniforme y preciso.
El cortapelos de la serie 5000 de Philips te proporciona un corte de pelo rápido, uniforme y preciso. Los 28 ajustes de longitud, la tecnología Trim-and-Flow y el sistema de doble cuchilla del dispositivo te permiten conseguir un acabado preciso y uniforme rápidamente.
Ver todos los beneficios

Precisión adicional para un corte de pelo versátil.

Corte de pelo rápido, uniforme y preciso.

  • Trim-n-Flow

  • 28 ajustes de longitud (0,5-28mm)

  • 75 min de uso sin cable/8 h de carga

  • 100% lavable

  • Hasta 5 años de garantía

Disfruta de una mayor duración de la batería gracias al diseño optimizado de DuraPower

Disfruta de una mayor duración de la batería gracias al diseño optimizado de DuraPower

Un dispositivo en el que siempre puedes confiar para lograr un aspecto fantástico. La tecnología DuraPower protege el motor y la batería de la sobrecarga para prolongar la vida útil del cortapelos.

28 posiciones de longitud con dial de precisión

28 posiciones de longitud con dial de precisión

Este cortapelos Philips, perfecto para cualquier longitud de corte, incluye 2 peines-guía ajustables y un peine-guía extra de 2 mm para barba. Consigue cortes precisos de 3 a 28 mm en incrementos de 1 mm. Usa el peine-guía de 2 mm para barba para conseguir una barba corta o moldearla, o retíralo para lograr un corte ultraapurado de 0,5 mm.

Mantiene el afilado del primer día sin lubricación

Mantiene el afilado del primer día sin lubricación

Las cuchillas autoafilables de acero se han diseñado para que sean increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. La garantía ofrece una cobertura de hasta 5 años, incluida una garantía global estándar de 2 años, con 3 años extra disponibles tras registrar el dispositivo en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.

  2. Solo se aplica a los modelos de las series 5000, 7000 y 9000. Disponible para el mercado global, excepto en EE. UU., Canadá y China.