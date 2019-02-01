28 posiciones de longitud con dial de precisión

Este cortapelos Philips, perfecto para cualquier longitud de corte, incluye 2 peines-guía ajustables y un peine-guía extra de 2 mm para barba. Consigue cortes precisos de 3 a 28 mm en incrementos de 1 mm. Usa el peine-guía de 2 mm para barba para conseguir una barba corta o moldearla, o retíralo para lograr un corte ultraapurado de 0,5 mm.