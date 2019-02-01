HC5610/15
Trim-n-Flow
28 ajustes de longitud (0,5-28mm)
75 min de uso sin cable/8 h de carga
100% lavable
Hasta 5 años de garantía
Un dispositivo en el que siempre puedes confiar para lograr un aspecto fantástico. La tecnología DuraPower protege el motor y la batería de la sobrecarga para prolongar la vida útil del cortapelos.
Este cortapelos Philips, perfecto para cualquier longitud de corte, incluye 2 peines-guía ajustables y un peine-guía extra de 2 mm para barba. Consigue cortes precisos de 3 a 28 mm en incrementos de 1 mm. Usa el peine-guía de 2 mm para barba para conseguir una barba corta o moldearla, o retíralo para lograr un corte ultraapurado de 0,5 mm.
Las cuchillas autoafilables de acero se han diseñado para que sean increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.
La garantía ofrece una cobertura de hasta 5 años, incluida una garantía global estándar de 2 años, con 3 años extra disponibles tras registrar el dispositivo en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.
Solo se aplica a los modelos de las series 5000, 7000 y 9000. Disponible para el mercado global, excepto en EE. UU., Canadá y China.