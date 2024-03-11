Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Daily Collection Tostadora
Descontinuado
Asistencia técnica
HD2566/70
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
User Manual Philips Daily Collection Toaster
Todas (2)
¿Puedo calentar bollos o croissants con mi tostador Philips?
¿Qué intensidad de tostado debo utilizar en el tostador Philips?
El tostador Philips huele durante su primer uso
Sale humo del tostador Philips