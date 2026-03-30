Descontinuado
HD2581/00
8 ajustes
Rejilla calientabollos integrada
Diseño compacto
Los ocho ajustes permiten tostar diferentes tipos de pan sin riesgo de que se queme. Ajusta la intensidad a tu gusto para disfrutar de tu tostada favorita.
Dos ranuras de tamaño diferente para distintos tamaños de pan, que se mantienen en el centro para que el tostado sea uniforme por ambos lados, gracias a la función de centrado automático.
Rejilla calientabollos integrada para calentar tus bollos, pasteles y rollitos favoritos fácilmente.