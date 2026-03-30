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  • Unas tostadas con un dorado uniforme y crujiente, día tras día
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Descontinuado

Daily CollectionTostadora

HD2581/00

Unas tostadas con un dorado uniforme y crujiente, día tras día
Esta tostadora compacta cuenta con ocho ajustes y dos amplias ranuras de distinto tamaño para que obtengas un tostado uniforme con cualquier tipo de pan. La rejilla integrada también te permite calentar tus panecillos, pasteles o rollitos favoritos fácilmente.
Ver todos los beneficios

Con 8 ajustes y rejilla calientabollos integrada

Unas tostadas con un dorado uniforme y crujiente, día tras día

  • 8 ajustes

  • Rejilla calientabollos integrada

  • Diseño compacto

8 ajustes de tostado para todos los gustos

8 ajustes de tostado para todos los gustos

Los ocho ajustes permiten tostar diferentes tipos de pan sin riesgo de que se queme. Ajusta la intensidad a tu gusto para disfrutar de tu tostada favorita.

2 amplias ranuras de distinto tamaño para diferentes tamaños de pan

2 amplias ranuras de distinto tamaño para diferentes tamaños de pan

Dos ranuras de tamaño diferente para distintos tamaños de pan, que se mantienen en el centro para que el tostado sea uniforme por ambos lados, gracias a la función de centrado automático.

Rejilla calientabollos integrada para calentar rollitos, pasteles o bollos

Rejilla calientabollos integrada para calentar rollitos, pasteles o bollos

Rejilla calientabollos integrada para calentar tus bollos, pasteles y rollitos favoritos fácilmente.

Especificaciones técnicas

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