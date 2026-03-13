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Avance Collection Tostadora
Descontinuado
Asistencia técnica
HD2696/90
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EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Toaster HD2696/90 - English (US)
Important Information Manual Philips Avance Collection Toaster
Mis tostador Philips no se enciende
No puedo sacar el pan de mi tostador Philips
La palanca de mi tostador Philips no se mantiene bajada