Las placas de alta temperatura de la plancha de asar preservan todo el sabor

La alta temperatura de las placas de la plancha de asar preserva todos los jugos y el sabor de los alimentos, ya que en el momento en que éstos entran en contacto con las superficies de las placas comienzan a crepitar y a dorarse, formándose una sabrosa corteza que conserva en su interior todo el sabor y todos los nutrientes.