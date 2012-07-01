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Descontinuado

Plancha-parrilla

HD4407/20

Descubre sabores más intensos
Esta plancha de asar de Philips está equipada con placas de alta temperatura para preservar todo el sabor. Se calientan rápidamente y mantienen un calor constante, proporcionando unos resultados fiables; además, se pueden utilizar en posición horizontal o inclinada, según el tipo de cocinado que prefiera.
Ver todos los beneficios

Las placas de alta temperatura preservan todo el sabor

Descubre sabores más intensos

  • 2000 W

  • Placa estriada

  • 3 posiciones de grill

Las placas de alta temperatura de la plancha de asar preservan todo el sabor

Las placas de alta temperatura de la plancha de asar preservan todo el sabor

La alta temperatura de las placas de la plancha de asar preserva todos los jugos y el sabor de los alimentos, ya que en el momento en que éstos entran en contacto con las superficies de las placas comienzan a crepitar y a dorarse, formándose una sabrosa corteza que conserva en su interior todo el sabor y todos los nutrientes.

El termostato ajustable garantiza unos resultados perfectos

El termostato ajustable garantiza unos resultados perfectos

Amplio intervalo de temperaturas (70 °C a 230 °C) para escoger la temperatura ideal para cada ingrediente y garantizar los mejores resultados para todos los alimentos

Fácil de guardar en posición vertical

Fácil de guardar en posición vertical

Fácil de guardar en posición vertical. Fácil almacenamiento de la bandeja y el cable.

Especificaciones técnicas

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