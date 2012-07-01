Descontinuado
HD4407/20
2000 W
Placa estriada
3 posiciones de grill
La alta temperatura de las placas de la plancha de asar preserva todos los jugos y el sabor de los alimentos, ya que en el momento en que éstos entran en contacto con las superficies de las placas comienzan a crepitar y a dorarse, formándose una sabrosa corteza que conserva en su interior todo el sabor y todos los nutrientes.
Amplio intervalo de temperaturas (70 °C a 230 °C) para escoger la temperatura ideal para cada ingrediente y garantizar los mejores resultados para todos los alimentos
Fácil de guardar en posición vertical. Fácil almacenamiento de la bandeja y el cable.