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HD4495/25
Descontinuado
Hornea, asa, tuesta y calienta comidas y snacks.
Termostato regulable para comidas perfectas (máx. 230 °C).
El timer de 45 minutos apaga el horno cuando la comida está lista.
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