El infusor de aromas realza el sabor con deliciosas hierbas y especias

El exclusivo infusor de aromas de la vaporera de Philips realza el sabor con deliciosos aromas de hierbas y especias, convirtiendo la cocina al vapor en un placer para el paladar. Simplemente introduce en el potenciador las hierbas y especias que te gusten y deja que el vapor se encargue del resto. El calor del vapor libera el delicado aroma de las hierbas y especias, que se mezclan profundamente con los alimentos ofreciendo sabores deliciosos.