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  • Alimentos al vapor con un sabor puro
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Descontinuado

Daily CollectionVaporera

HD9115/91

Alimentos al vapor con un sabor puro

Cocina al vapor con los ajustes perfectos para cada comida.

Ver todos los beneficios

Con infusor de aromas

Alimentos al vapor con un sabor puro

  • 5 l, 900  W

  • Temporizador manual

  • Infusor de aromas, recipiente para sopa o arroz

  • Plástico, blanco/beige

El infusor de aromas realza el sabor con deliciosas hierbas y especias

El infusor de aromas realza el sabor con deliciosas hierbas y especias

El exclusivo infusor de aromas de la vaporera de Philips realza el sabor con deliciosos aromas de hierbas y especias, convirtiendo la cocina al vapor en un placer para el paladar. Simplemente introduce en el potenciador las hierbas y especias que te gusten y deja que el vapor se encargue del resto. El calor del vapor libera el delicado aroma de las hierbas y especias, que se mezclan profundamente con los alimentos ofreciendo sabores deliciosos.

El vapor saludable mantiene el valor nutritivo de los alimentos

El vapor saludable mantiene el valor nutritivo de los alimentos

Temporizador con ajuste para pescado, verduras, arroz y más

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