Descontinuado
HD9115/91
Alimentos al vapor con un sabor puro
Cocina al vapor con los ajustes perfectos para cada comida.
5 l, 900 W
Temporizador manual
Infusor de aromas, recipiente para sopa o arroz
Plástico, blanco/beige
El exclusivo infusor de aromas de la vaporera de Philips realza el sabor con deliciosos aromas de hierbas y especias, convirtiendo la cocina al vapor en un placer para el paladar. Simplemente introduce en el potenciador las hierbas y especias que te gusten y deja que el vapor se encargue del resto. El calor del vapor libera el delicado aroma de las hierbas y especias, que se mezclan profundamente con los alimentos ofreciendo sabores deliciosos.