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  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
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Serie 3000Airfryer XL

HD9270/91

¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
Philips lleva la Airfryer n.º 1 del mundo a todos los hogares. Disfruta de alimentos saludables que son crujientes por fuera y tiernos por dentro gracias a la tecnología Rapid Air. Descarga la aplicación HomeID para descubrir cientos de recetas sabrosas todos los días.
Ver todos los beneficios

Gracias a la tecnología Rapid Air

¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*

  • Tecnología Rapid Air

  • 1,2 kg, 6,2 l

  • Negro

Cocina saludable con la tecnología Rapid Air

Cocina saludable con la tecnología Rapid Air

El exclusivo diseño con forma de estrella con la tecnología Rapid Air hace que el aire caliente circule y te permite cocinar los alimentos para que queden crujientes por fuera y tiernos por dentro con poco aceite añadido o sin aceite.

Cocina con hasta un 90 % menos de grasa*

Cocina con hasta un 90 % menos de grasa*

La Philips Airfryer utiliza aire caliente para cocinar tus platos favoritos a la perfección, con hasta un 90 % menos de grasa*.

Recetas sabrosas con la Airfryer para una vida sana

Recetas sabrosas con la Airfryer para una vida sana

Descubre cientos de deliciosas y saludables recetas para Airfryer rápidas de preparar. Las recetas de la aplicación HomeID están elaboradas por expertos en nutrición para la cocina diaria.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips

  2. En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok.

  3. Disponible unicamente para países con comunidad HomeID

  4. Coste energético de cocinar una pechuga de pollo (AF a 160 °C, sin precalentamiento) o un filete de salmón (a 200 °C, sin precalentamiento) en vez de usar un horno de clase A. Porcentaje promedio basado en mediciones internas de laboratorio con los productos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 y HD9880. Los resultados pueden variar con el producto.