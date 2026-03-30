HD9270/91
Tecnología Rapid Air
1,2 kg, 6,2 l
Negro
El exclusivo diseño con forma de estrella con la tecnología Rapid Air hace que el aire caliente circule y te permite cocinar los alimentos para que queden crujientes por fuera y tiernos por dentro con poco aceite añadido o sin aceite.
La Philips Airfryer utiliza aire caliente para cocinar tus platos favoritos a la perfección, con hasta un 90 % menos de grasa*.
Descubre cientos de deliciosas y saludables recetas para Airfryer rápidas de preparar. Las recetas de la aplicación HomeID están elaboradas por expertos en nutrición para la cocina diaria.
En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips
En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok.
Disponible unicamente para países con comunidad HomeID
Coste energético de cocinar una pechuga de pollo (AF a 160 °C, sin precalentamiento) o un filete de salmón (a 200 °C, sin precalentamiento) en vez de usar un horno de clase A. Porcentaje promedio basado en mediciones internas de laboratorio con los productos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 y HD9880. Los resultados pueden variar con el producto.