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Daily Collection Tapa hervidora de metal y resorte, piloto indicador
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HD9350/90
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Consumer Care Book Philips Daily Collection Kettle - English (US)
Eco passport Philips Daily Collection Kettle - English (US)
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¿Qué ocurre si enciendo la hervidora Philips sin agua?
¿Qué son los puntos blancos que aparecen en la parte inferior de la hervidora Philips?
¿Puedo usar mi hervidora Philips sin el filtro antical?
¿Cómo limpio el filtro antical de mi hervidora Philips?
Hay agua o condensación en la base de mi hervidora Philips
Mi hervidora Philips hierve y se detiene
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