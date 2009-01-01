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SalonDry ControlSecador

HP4983/00

El secador que te proporciona los resultados que deseas

Controla el secado de tu cabello con SalonDry Control. Cuenta con 2100 W de potencia de secado profesional e ionizador y varios ajustes, lo que supone grandes resultados, tanto de secado, como de fijación y moldeado.

Ver todos los beneficios

SalonDry Control

El secador que te proporciona los resultados que deseas

  • 2100 W

El difusor aumenta el volumen para crear rizos y estilos con movimiento

El difusor aumenta el volumen para crear rizos y estilos con movimiento

El difusor de volumen seca el cabello de forma saludable reduciendo el encrespado y aumentando el volumen al extender el flujo de aire a través del cabello. Hace que el cabello esté más elevado y maximiza el volumen, especialmente cuando se utiliza en la zona de la coronilla y de la raíz, lo que lo hace perfecto para crear rizos y peinados con movimiento

Profesional de 2100 W para resultados de peluquería perfectos

Profesional de 2100 W para resultados de peluquería perfectos

Este secador profesional de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.

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