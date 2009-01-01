SalonDry Control

El difusor aumenta el volumen para crear rizos y estilos con movimiento

El difusor de volumen seca el cabello de forma saludable reduciendo el encrespado y aumentando el volumen al extender el flujo de aire a través del cabello. Hace que el cabello esté más elevado y maximiza el volumen, especialmente cuando se utiliza en la zona de la coronilla y de la raíz, lo que lo hace perfecto para crear rizos y peinados con movimiento