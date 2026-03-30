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Bikini Perfect Recortador para la línea del bikini
Descontinuado
Asistencia técnica
HP6375/00
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Instrucciones de uso
Todas (5)
¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Qué me indica que el aparato se está cargando?
¿Cómo se usa el perfilador para la zona del bikini?
El perfilador de Philips no se carga
El perfilador tira del vello al recortarlo