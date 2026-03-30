Cabezal de corte de 26 mm para eliminar fácilmente el vello corporal

El cabezal de corte para el vello corporal es perfecto a la hora de realizar retoques rápidos en cualquier parte. El cabezal de corte de 26 mm garantiza un uso rápido y fácil en las zonas pequeñas del cuerpo (como, dedos de los pies o rodillas).