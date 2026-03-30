Descontinuado
HP6392/00
Cuerpo
El cabezal de corte para el vello corporal es perfecto a la hora de realizar retoques rápidos en cualquier parte. El cabezal de corte de 26 mm garantiza un uso rápido y fácil en las zonas pequeñas del cuerpo (como, dedos de los pies o rodillas).
Es lo suficientemente pequeño como para que quepa en un bolso normal y funciona con pilas; para que te lo puedes llevar donde quieras. Incluye pilas AAA.
Limpiá el recortador rápidamente y mantenelo higiénico con el cepillo de limpieza incluido.