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Lápiz recortador para retoques

HP6392/00

Piel suave sin importar dónde estés
Siempre suave. Donde y cuando quieras. El nuevo recortador portátil de Philips es una herramienta de belleza discreta con la que podrás eliminar rápida y fácilmente incluso el vello corporal más fino estés donde estés. Incluye un cepillo limpiador para una mayor higiene.
Ver todos los beneficios

Recortador corporal para retoques instantáneos

Piel suave sin importar dónde estés

  • Cuerpo

Cabezal de corte de 26 mm para eliminar fácilmente el vello corporal

Cabezal de corte de 26 mm para eliminar fácilmente el vello corporal

El cabezal de corte para el vello corporal es perfecto a la hora de realizar retoques rápidos en cualquier parte. El cabezal de corte de 26 mm garantiza un uso rápido y fácil en las zonas pequeñas del cuerpo (como, dedos de los pies o rodillas).

Tan pequeño que lo puedes llevar a cualquier parte

Tan pequeño que lo puedes llevar a cualquier parte

Es lo suficientemente pequeño como para que quepa en un bolso normal y funciona con pilas; para que te lo puedes llevar donde quieras. Incluye pilas AAA.

Cepillo de limpieza incluido para mantener la higiene del recortador

Cepillo de limpieza incluido para mantener la higiene del recortador

Limpiá el recortador rápidamente y mantenelo higiénico con el cepillo de limpieza incluido.

Especificaciones técnicas

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