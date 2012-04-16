Descontinuado
HP6521/01
Disfruta de un tacto suave como la seda.
La depiladora SatinSoft de Philips, con el sistema de cuidado de la piel, protege la piel contra los tirones y maximiza la higiene. En seco y húmedo, para un uso cómodo mientras te duchas. Incluye un adaptador para zonas sensibles.
Sistema de cuidado de la piel
Wet & Dry
Diseño exclusivo de Philips que contiene cerdas hipoalergénicas para lograr máxima higiene. Se ajusta perfectamente a la mano para un manejo óptimo en todas las condiciones y se puede usar en seco o en húmedo.
La suave barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para disfrutar de una depilación agradable.
Esta depiladora cuenta con discos en pinzas suaves para eliminar los vellos sin tirar de la piel.