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Descontinuado

SatinSoftDepiladora

HP6521/01

Disfruta de un tacto suave como la seda.

La depiladora SatinSoft de Philips, con el sistema de cuidado de la piel, protege la piel contra los tirones y maximiza la higiene. En seco y húmedo, para un uso cómodo mientras te duchas. Incluye un adaptador para zonas sensibles.

Ver todos los beneficios

Depiladora con sistema SkinPerfect

Disfruta de un tacto suave como la seda.

  • Sistema de cuidado de la piel

  • Wet & Dry

Cepillo de exfoliación que revela una piel aún más radiante.

Cepillo de exfoliación que revela una piel aún más radiante.

Diseño exclusivo de Philips que contiene cerdas hipoalergénicas para lograr máxima higiene. Se ajusta perfectamente a la mano para un manejo óptimo en todas las condiciones y se puede usar en seco o en húmedo.

La barra de masaje vibratoria estimula tu piel

La barra de masaje vibratoria estimula tu piel

La suave barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para disfrutar de una depilación agradable.

Los discos en pinza eliminan suavemente los vellos, sin tirar de la piel.

Los discos en pinza eliminan suavemente los vellos, sin tirar de la piel.

Esta depiladora cuenta con discos en pinzas suaves para eliminar los vellos sin tirar de la piel.

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