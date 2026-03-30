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  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
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  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
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Descontinuado

DryCare AdvancedSecador de cabello

HP8232/00

Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
Protegé tu cabello y disfrutá de un secado rápido. Este secador de cabello posee variados ajustes de velocidad y temperatura. Incluye la función ThermoProtect para obtener un secado rápido y a una temperatura que siempre cuida tu cabello, así como la función Ionic Care para lograr más brillo y menos frizz.
Ver todos los beneficios

con difusor de volumen y boquilla de 14 mm para dar forma.

Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect

  • ThermoProtect iónico

  • 2200 W

  • Ionic Care

  • Difusor de volumen

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Ajuste de temperatura ThermoProtect

La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfrutá del mismo flujo potente de aire y conseguí resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

Potencia profesional de 2200 W para un peinado de peluquería

Potencia profesional de 2200 W para un peinado de peluquería

Este secador profesional de 2200 W te ofrece un potente flujo de aire. La increíble combinación de potencia y velocidad seca el pelo de forma más rápida y fácil.

6 posiciones de velocidad y temperatura para un control completo

6 posiciones de velocidad y temperatura para un control completo

La velocidad y la temperatura pueden regularse para crear el estilo perfecto. Las seis posiciones te aseguran un control total para que consigas el peinado que tanto buscabas.

Especificaciones técnicas

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