Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect

Protegé tu cabello y disfrutá de un secado rápido. Este secador de cabello posee variados ajustes de velocidad y temperatura. Incluye la función ThermoProtect para obtener un secado rápido y a una temperatura que siempre cuida tu cabello, así como la función Ionic Care para lograr más brillo y menos frizz.