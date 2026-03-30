Descontinuado
HP8232/00
ThermoProtect iónico
2200 W
Ionic Care
Difusor de volumen
La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfrutá del mismo flujo potente de aire y conseguí resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
Este secador profesional de 2200 W te ofrece un potente flujo de aire. La increíble combinación de potencia y velocidad seca el pelo de forma más rápida y fácil.
La velocidad y la temperatura pueden regularse para crear el estilo perfecto. Las seis posiciones te aseguran un control total para que consigas el peinado que tanto buscabas.