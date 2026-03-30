Descontinuado
HP8233/00
ThermoProtect iónico
2200 W
Ionic Care
Difusor de masaje
El secador representa un acercamiento moderno y sofisticado al diseño. Sus contornos suaves y fluidos y las proporciones alargadas transmiten sutilmente feminidad mientras que los detalles y los materiales de alta calidad y acabados demuestran el rendimiento superior del producto.
La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfrutá del mismo flujo potente de aire y conseguí resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
Este secador profesional de 2200 W te ofrece un potente flujo de aire. La increíble combinación de potencia y velocidad seca el pelo de forma más rápida y fácil.