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Rizador

HP8602/00

Armá tus rulos y protegé tu pelo

Rizos y bucles vivos y voluminosos para una apariencia alegre y joven. Ahora es fácil de lograr con la nueva rizadora CurlCeramic con revestimiento protector de cerámica.

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Pinza rizadora con cubierta de cerámica

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  • Cilindro de 16 mm

  • Temperatura de 190 °C

  • Revestimiento de cerámica

Cilindro de 16 mm para obtener rulos vívidos con movimiento

Cilindro de 16 mm para obtener rulos vívidos con movimiento

Con el cilindro de 16 mm de diámetro, podés crear rulos vívidos con movimiento, llenos de vida y curvaturas que te darán un estilo joven y lúdico

Revestimiento cerámico de protección

Revestimiento cerámico de protección

Revestimiento cerámico protector que asegura una distribución uniforme del calor, menor daño al pelo y un pelo suave.

Temperatura máxima de 190 °C para obtener resultados perfectos

Temperatura máxima de 190 °C para obtener resultados perfectos

La temperatura máxima de 190 °C garantiza resultados óptimos y minimiza el daño capilar.

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