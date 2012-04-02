Descontinuado
HP8602/00
Armá tus rulos y protegé tu pelo
Rizos y bucles vivos y voluminosos para una apariencia alegre y joven. Ahora es fácil de lograr con la nueva rizadora CurlCeramic con revestimiento protector de cerámica.
Cilindro de 16 mm
Temperatura de 190 °C
Revestimiento de cerámica
Con el cilindro de 16 mm de diámetro, podés crear rulos vívidos con movimiento, llenos de vida y curvaturas que te darán un estilo joven y lúdico
Revestimiento cerámico protector que asegura una distribución uniforme del calor, menor daño al pelo y un pelo suave.
La temperatura máxima de 190 °C garantiza resultados óptimos y minimiza el daño capilar.
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