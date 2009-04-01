Descontinuado
HQ167/40
Disfruta de un afeitado apurado
Cada año las cuchillas realizan un viaje de una distancia equivalente a la altura de la montaña Everest... 49 veces. Tras este gran esfuerzo, incluso los mejores materiales pueden dejar de estar afilados. Conserva el más alto rendimiento de tu afeitadora: sustituye los cabezales de afeitado cada 12 meses.
Levanta y Corta
3 cabezales
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.
Utiliza la afeitadora en la ducha para ahorrar tiempo y disfrutar de la sensación de frescura del afeitado en húmedo.