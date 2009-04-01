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cabezales de afeitado

HQ167/40

Disfruta de un afeitado apurado

Cada año las cuchillas realizan un viaje de una distancia equivalente a la altura de la montaña Everest... 49 veces. Tras este gran esfuerzo, incluso los mejores materiales pueden dejar de estar afilados. Conserva el más alto rendimiento de tu afeitadora: sustituye los cabezales de afeitado cada 12 meses.

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Cambia el cabezal cada 12 meses para conseguir los mejores resultados

Disfruta de un afeitado apurado

  • Levanta y Corta

  • 3 cabezales

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Uso en húmedo

Uso en húmedo

Utiliza la afeitadora en la ducha para ahorrar tiempo y disfrutar de la sensación de frescura del afeitado en húmedo.

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