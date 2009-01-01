Descontinuado
HQ3/40
Renueve la carga para obtener mejores resultados
Para obtener el máximo rendimiento de tu afeitadora Philips, cambiá los cabezales cada 2 años.
Levanta y Corta
3 cabezales
Sistema de doble cuchilla: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir una afeitada suave y al ras.
El sistema con doble cuchilla levanta el vello y lo corta por debajo del nivel de la piel.
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