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  • Prepare comida sana de forma fácil
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Descontinuado

batidora de varilla

HR1350

Prepare comida sana de forma fácil

La batidora de varilla Philips con su potente motor de 250 vatios te ayuda a preparar sopas, purés y batidos perfectos de forma fácil.

Ver todos los beneficios

Para sopas, purés y batidos perfectos

Prepare comida sana de forma fácil

  • 250 W

  • Con vaso

Potente motor de 250 vatios

1 velocidad

1 velocidad

Brazo de plástico desmontable

Brazo de plástico desmontable

Se desmonta con sólo girar la mano.

Especificaciones técnicas

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