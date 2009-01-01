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batidora de varilla
Descontinuado
HR1350
Prepare comida sana de forma fácil
La batidora de varilla Philips con su potente motor de 250 vatios te ayuda a preparar sopas, purés y batidos perfectos de forma fácil.
250 W
Con vaso
Se desmonta con sólo girar la mano.
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