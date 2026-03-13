Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Preparación de Alimentos
Todas las series
Daily Collection Picadora
Asistencia técnica
HR1393/00
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Todas (2)
¿Cómo se realiza el mantenimiento de mi picadora de Philips?
¿Cómo puedo quitar el olor de mi picadora de Philips?
La unidad de acoplamiento de la picadora Philips está sucia
Las cebollas quedan como una pulpa húmeda con la picadora de Philips.
Mi picadora de Philips es inestable o hace mucho ruido
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.