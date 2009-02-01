Descontinuado
HR1566/04
Prepare fácilmente comidas caseras
El mixer Philips con base, recipiente y tamiz ayuda a preparar exquisitas tortas, pasteles y pan. Con un potente motor de 300 W, 5 velocidades, accesorios para batir y dos recipientes, ahora batir es fácil y divertido.
300 W
5 velocidades
Tamiz vibrador
Un par de varillas para batir y ganchos para amasar de acero inoxidable en su batidora Philips, para que pueda batir, mezclar y amasar todas sus recetas perfectamente.
Clip recogecable mantiene la cocina ordenada.