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  • Prepare fácilmente comidas caseras
  • Prepare fácilmente comidas caseras
  • Prepare fácilmente comidas caseras
  • Prepare fácilmente comidas caseras
  • Prepare fácilmente comidas caseras
  • Prepare fácilmente comidas caseras
  • Prepare fácilmente comidas caseras
  • Prepare fácilmente comidas caseras
  • Prepare fácilmente comidas caseras
  • Prepare fácilmente comidas caseras
  • Prepare fácilmente comidas caseras
  • Prepare fácilmente comidas caseras
  • Prepare fácilmente comidas caseras
  • Prepare fácilmente comidas caseras

Descontinuado

Batidoras con base

HR1566/04

Prepare fácilmente comidas caseras

El mixer Philips con base, recipiente y tamiz ayuda a preparar exquisitas tortas, pasteles y pan. Con un potente motor de 300 W, 5 velocidades, accesorios para batir y dos recipientes, ahora batir es fácil y divertido.

Ver todos los beneficios

Batidora con soporte, recipiente y tamiz vibrador

Prepare fácilmente comidas caseras

  • 300 W

  • 5 velocidades

  • Tamiz vibrador

2 recipientes de cristal para cantidades grandes y pequeñas

Incluye batidores y amasadores para ingredientes espesos

Incluye batidores y amasadores para ingredientes espesos

Un par de varillas para batir y ganchos para amasar de acero inoxidable en su batidora Philips, para que pueda batir, mezclar y amasar todas sus recetas perfectamente.

Clip recogecable

Clip recogecable

Clip recogecable mantiene la cocina ordenada.

Especificaciones técnicas

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