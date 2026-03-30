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  • Comida casera saludable de forma sencilla
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Descontinuado

Daily CollectionBatidora de mano

HR1600/00

1 premio

Comida casera saludable de forma sencilla
La batidora de mano Daily Collection de Philips combina un motor de 550 vatios con un brazo batidor de diseño exclusivo, que ofrecen unos resultados maravillosamente suaves para sopas, purés y batidos. Nunca había sido tan fácil preparar comida sana.
Ver todos los beneficios

Para obtener sopas, purés y batidos perfectamente mezclados

Comida casera saludable de forma sencilla

  • 550 W, brazo de plástico

  • ProMix

  • 1 velocidad

Alto rendimiento de mezclado y flujo óptimo de los alimentos

Alto rendimiento de mezclado y flujo óptimo de los alimentos

Desarrollada con la colaboración de la prestigiosa Universidad de Stuttgart, la exclusiva tecnología avanzada Philips ProMix utiliza una forma triangular específica que crea un flujo óptimo de los alimentos y el máximo rendimiento para obtener un mezclado más consistente y rápido.

Sistema de liberación con 2 botones para quitar fácilmente el brazo

Sistema de liberación con 2 botones para quitar fácilmente el brazo

Con el sistema de liberación con 2 botones de la batidora de mano de Philips, es fácil quitar el brazo de la batidora para limpiarlo de forma sencilla.

Un solo interruptor

Un solo interruptor

Un solo interruptor para un uso sencillo.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_AWARD-961301