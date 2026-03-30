Descontinuado
HR1600/00
550 W, brazo de plástico
ProMix
1 velocidad
Desarrollada con la colaboración de la prestigiosa Universidad de Stuttgart, la exclusiva tecnología avanzada Philips ProMix utiliza una forma triangular específica que crea un flujo óptimo de los alimentos y el máximo rendimiento para obtener un mezclado más consistente y rápido.
Con el sistema de liberación con 2 botones de la batidora de mano de Philips, es fácil quitar el brazo de la batidora para limpiarlo de forma sencilla.
Un solo interruptor para un uso sencillo.
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