Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Avance Collection Batidora de mano
Descontinuado
Asistencia técnica
HR1673/90
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Eco passport Philips Avance Collection Hand blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Hand blender HR1673/90 - English (US)
Todas (13)
¿Para qué sirve el levantaclaras de la batidora de mano de Philips?
¿Pueden dañar los ingredientes duros mi batidora de mano de Philips?
¿Puedo sustituir la unidad de cuchillas de la batidora de mano de Philips?
¿Puedo picar cubitos de hielo con mi batidora de mano de Philips?
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
Mi picadora de Philips se detiene debido a que la unidad de cuchillas está bloqueada
Las cebollas quedan como una pulpa húmeda con la picadora de Philips.
La unidad de cuchillas de la picadora de Philips no se ajusta del todo en la clavija.
La batidora de mano Philips no bate como debería