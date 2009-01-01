Descontinuado
HR1861/00
Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
Licuadora HR1861/00 de Philips de aluminio anodizado con exclusivo filtro de micromalla, motor de 700 W, orificio de entrada extragrande, depósito de pulpa de 2 litros y elegante jarra para zumo de 1,25 litros.
700 W
2 l
Orificio extragrande
El gran orificio de entrada admite frutas y verduras enteras, de manera que no necesitará trocearlas.
El depósito de pulpa de 2 litros y la jarra para zumo de 1,5 litros le permiten hacer más zumo de una vez.