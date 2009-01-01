ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.

Descontinuado

Aluminium CollectionLicuadora

HR1861/00

Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.

Licuadora HR1861/00 de Philips de aluminio anodizado con exclusivo filtro de micromalla, motor de 700 W, orificio de entrada extragrande, depósito de pulpa de 2 litros y elegante jarra para zumo de 1,25 litros.

Ver todos los beneficios

Exclusivo filtro de micromalla y gran orificio de entrada

Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.

  • 700 W

  • 2 l

  • Orificio extragrande

Filtro de micromalla de acero inoxidable

Filtro de micromalla de acero inoxidable

El gran orificio de entrada admite incluso las frutas y verduras más grandes

El gran orificio de entrada admite incluso las frutas y verduras más grandes

El gran orificio de entrada admite frutas y verduras enteras, de manera que no necesitará trocearlas.

Hace zumo de forma continua

Hace zumo de forma continua

El depósito de pulpa de 2 litros y la jarra para zumo de 1,5 litros le permiten hacer más zumo de una vez.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.