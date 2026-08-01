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Preparación de Alimentos
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Serie 5000 Amasadora
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HR3745/00
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UK Declaration of Conformity - English (US)
Consumer Care Book Philips Viva Collection Mixer - English (US)
Todas (2)
¿Puedo preparar masa para tartas con mi amasadora de Philips?
¿Cómo limpio el aparato?
No puedo quitar las varillas/los ganchos para amasar de la amasadora Philips
No puedo insertar las varillas/los ganchos para amasar en la amasadora Philips
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