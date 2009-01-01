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Descontinuado

Daily CollectionProcesador de alimentos

HR7620/70

Menos espacio y menos esfuerzo

La procesadora HR7620/70 Philips con diseño vertical ahorra espacio, esfuerzo y tiempo. ¡Su increíble potencia y multifuncionalidad permiten procesar todo tipo de ingredientes en cuestión de segundos!

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Procesadora de alimentos con diseño vertical ultra compacta

Menos espacio y menos esfuerzo

  • 500 W

  • Recipiente de 2 L

Todos los accesorios pueden almacenarse ordenadamente dentro del recipiente.

Todos los accesorios pueden almacenarse ordenadamente dentro del recipiente.

Microstore le permite guardar todos los accesorios en el recipiente de forma fácil y compacta.

El diseño vertical ahorra hasta un 35% de espacio en la cocina

El diseño vertical especial es un 35% más pequeño que otros robots de cocina, por lo que ahorra una valiosa superficie de trabajo, lo que significa que, ahora, hasta las cocinas más pequeñas pueden tener un robot de cocina.

2 velocidades y turbo

2 velocidades y turbo

El robot de cocina tiene dos posiciones de velocidad para adaptarse a ingredientes duros o blandos. Además dispone de una función turbo para picar ajo o hielo, por ejemplo.

Especificaciones técnicas

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