Descontinuado
HR7620/70
Menos espacio y menos esfuerzo
La procesadora HR7620/70 Philips con diseño vertical ahorra espacio, esfuerzo y tiempo. ¡Su increíble potencia y multifuncionalidad permiten procesar todo tipo de ingredientes en cuestión de segundos!
500 W
Recipiente de 2 L
Microstore le permite guardar todos los accesorios en el recipiente de forma fácil y compacta.
El diseño vertical especial es un 35% más pequeño que otros robots de cocina, por lo que ahorra una valiosa superficie de trabajo, lo que significa que, ahora, hasta las cocinas más pequeñas pueden tener un robot de cocina.
El robot de cocina tiene dos posiciones de velocidad para adaptarse a ingredientes duros o blandos. Además dispone de una función turbo para picar ajo o hielo, por ejemplo.