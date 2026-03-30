Descontinuado
L2BO/00
Audio de alta resolución
Supraurales
Almohadillas de espuma viscoelástica
Diseño plegable
El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio, ya que reproduce las grabaciones originales de estudio de forma más fiel que la de los formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta calidad sin concesiones hace del audio de alta resolución, la mejor compañía para el sonido de los amantes de la música. Los auriculares Fidelio satisfacen los estándares estrictos solicitados por el sello de calidad Hi-Res Audio. Ya sea que disfrutes de tu colección de alta resolución o una fuente de música más tradicional, las frecuencias altas extendidas y fluidas de la gama de auriculares Fidelio te ayudarán a obtener más de tu música.
Los controladores de neodimio responden a todas las dinámicas de tu música. El diseño incluye un área de ventilación en el centro que enfatiza las frecuencias medias y bajas, produciendo la energía acústica que aporta unos graves extendidos pero controlados y un rango medio transparente. Los controladores también cuentan con una bobina de voz ligera que le da al sistema una respuesta rápida que va a la par con tu música a la vez que te ofrece un sonido de alta definición.
Los parlantes se probaron cuidadosamente para obtener el mejor balance de sonido.
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