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Descontinuado

Philips Fidelio FidelioAuriculares con micrófono

L2BO/00

2 Premios

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Los auriculares Fidelio L2 con micrófono combinan el sonido de la mejor calidad con la comodidad para ofrecerte la mejor experiencia de audio. Diseñados por expertos para que puedas disfrutar de un sonido natural con la máxima fidelidad al original. Fabricados con materiales especiales para una comodidad duradera.
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  • Audio de alta resolución

  • Supraurales

  • Almohadillas de espuma viscoelástica

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El audio de alta resolución reproduce música en su forma más pura

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El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio, ya que reproduce las grabaciones originales de estudio de forma más fiel que la de los formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta calidad sin concesiones hace del audio de alta resolución, la mejor compañía para el sonido de los amantes de la música. Los auriculares Fidelio satisfacen los estándares estrictos solicitados por el sello de calidad Hi-Res Audio. Ya sea que disfrutes de tu colección de alta resolución o una fuente de música más tradicional, las frecuencias altas extendidas y fluidas de la gama de auriculares Fidelio te ayudarán a obtener más de tu música.

Controladores de altavoces de neodimio con ventilación óptima de alta definición

Controladores de altavoces de neodimio con ventilación óptima de alta definición

Los controladores de neodimio responden a todas las dinámicas de tu música. El diseño incluye un área de ventilación en el centro que enfatiza las frecuencias medias y bajas, produciendo la energía acústica que aporta unos graves extendidos pero controlados y un rango medio transparente. Los controladores también cuentan con una bobina de voz ligera que le da al sistema una respuesta rápida que va a la par con tu música a la vez que te ofrece un sonido de alta definición.

Los parlantes se han probado cuidadosamente hasta conseguir el mejor equilibrio de sonido

Los parlantes se probaron cuidadosamente para obtener el mejor balance de sonido.

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Premios

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