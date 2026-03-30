Philips Fidelio. Diseñado para un rendimiento excepcional

Desde el sonido hasta los materiales, estos auriculares inalámbricos supraaurales cerrados están diseñados para que te adentres en la música. Independientemente del tamaño o la forma de la cabeza, las suaves y ligeras almohadillas de espuma con efecto memoria se adaptan perfectamente y la música se detiene al quitarte los auriculares.