Descontinuado
L3/00
Reducción de ruido Pro+
Sonido natural y equilibrado
Diseño de piel de primera calidad
38 horas de reproducción
Desde el sonido hasta los materiales, estos auriculares inalámbricos supraaurales cerrados están diseñados para que te adentres en la música. Independientemente del tamaño o la forma de la cabeza, las suaves y ligeras almohadillas de espuma con efecto memoria se adaptan perfectamente y la música se detiene al quitarte los auriculares.
Los controladores perfectamente optimizados de estos auriculares con certificación de audio de alta resolución ofrecen un sonido bien equilibrado, tanto con ANC activado como desactivado. Los graves son ajustados e impactantes, sin un exceso de potencia. Las frecuencias de rango medio son completas y suaves, y las altas frecuencias brillan con gran detalle.
Escucha con el volumen perfecto, estés donde estés. La reducción de ruido personalizada utiliza un micrófono externo y un micrófono interno para filtrar los sonidos no deseados, lo que te permite sumergirte en tu música. El modo de conciencia del exterior te permite traer el mundo de vuelta cuando lo necesites.
Google es una marca comercial de Google LLC. Google Fast Pair no está disponible en algunos idiomas y países.
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.