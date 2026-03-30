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Ultinon ClassicCombina tus luces LED con luces halógenas

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Color a juego con tu estilo
Cambia las luces principales de tu vehículo a unas Philips Ultinon Classic LED y disfruta de la calidez de la iluminación halógena clásica con el rendimiento de los LED. Estas lámparas fáciles de instalar te permiten dar el paso al LED sin complicaciones*.
Ver todos los beneficios

Lámparas LED blancas cálidas clásicas

Color a juego con tu estilo

  • Tipo de lámpara: H7, H18

  • Luz blanca cálida de 3500 K

  • Un 80 % más de brillo

  • Lámpara LED de montaje fácil

  • Cantidad de focos: 2

Disfruta de la calidez de 3500 K de luz clásica

Disfruta de la calidez de 3500 K de luz clásica

Mejora tus luces principales sin sacrificar su aspecto. Las lámparas LED Philips Ultinon Classic proyectan una luz blanca cálida y elegante, comparable a la de otras luces principales halógenas, para darle a tu coche un aspecto atemporal. Combínalas con el resto de luces delanteras y disfruta del brillo mejorado de los LED. Experimenta la combinación perfecta de estilo clásico y tecnología moderna.

Un 80 % más de brillo para una alta visibilidad**

Un 80 % más de brillo para una alta visibilidad**

Las lámparas LED Philips Ultinon Classic se han diseñado para producir un haz de luz superior en comparación con las lámparas halógenas de formato compacto y universal. Aprovechando las últimas innovaciones en tecnología LED, proporcionan el mismo flujo luminoso que las lámparas halógenas ECE estándar, al tiempo que mejoran significativamente el rendimiento del haz con menos consumo de energía. Con hasta un 80 % de brillo adicional**, las lámparas LED Philips Ultinon Classic proporcionan a los conductores mejor visibilidad en carretera, lo que facilita la detección de obstáculos y favorece una conducción más segura.

instalación Plug and Play

instalación Plug and Play

Con las lámparas LED Philips Ultinon Classic, la instalación es tan rápida y sencilla que adaptarlas es un juego para niños. No es necesario comprobar la compatibilidad ni los anillos adaptadores: las lámparas LED Philips Ultinon Classic incluyen un cuerpo ultracompacto y una base integrada compatible con IEC 60061. Su diseño de montaje directo tiene el mismo tamaño que las lámparas halógenas, lo que permite una instalación sencilla en espacios reducidos. Se instalan fácilmente y garantizan una amplia compatibilidad con la mayoría de los modelos de vehículos*.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. No cumple la normativa ECE R37. Solo para uso fuera de carretera.

  2. En comparación con los estándares legales mínimos para lámparas halógenas.

  3. Garantía de 2 años. Visita philips.com/auto-warranty para saber más sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente los defectos de fabricación y el uso no comercial.