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Tipo de lámpara: H7, H18
Luz blanca cálida de 3500 K
Un 80 % más de brillo
Lámpara LED de montaje fácil
Cantidad de focos: 2
Mejora tus luces principales sin sacrificar su aspecto. Las lámparas LED Philips Ultinon Classic proyectan una luz blanca cálida y elegante, comparable a la de otras luces principales halógenas, para darle a tu coche un aspecto atemporal. Combínalas con el resto de luces delanteras y disfruta del brillo mejorado de los LED. Experimenta la combinación perfecta de estilo clásico y tecnología moderna.
Las lámparas LED Philips Ultinon Classic se han diseñado para producir un haz de luz superior en comparación con las lámparas halógenas de formato compacto y universal. Aprovechando las últimas innovaciones en tecnología LED, proporcionan el mismo flujo luminoso que las lámparas halógenas ECE estándar, al tiempo que mejoran significativamente el rendimiento del haz con menos consumo de energía. Con hasta un 80 % de brillo adicional**, las lámparas LED Philips Ultinon Classic proporcionan a los conductores mejor visibilidad en carretera, lo que facilita la detección de obstáculos y favorece una conducción más segura.
Con las lámparas LED Philips Ultinon Classic, la instalación es tan rápida y sencilla que adaptarlas es un juego para niños. No es necesario comprobar la compatibilidad ni los anillos adaptadores: las lámparas LED Philips Ultinon Classic incluyen un cuerpo ultracompacto y una base integrada compatible con IEC 60061. Su diseño de montaje directo tiene el mismo tamaño que las lámparas halógenas, lo que permite una instalación sencilla en espacios reducidos. Se instalan fácilmente y garantizan una amplia compatibilidad con la mayoría de los modelos de vehículos*.
No cumple la normativa ECE R37. Solo para uso fuera de carretera.
En comparación con los estándares legales mínimos para lámparas halógenas.
Garantía de 2 años. Visita philips.com/auto-warranty para saber más sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente los defectos de fabricación y el uso no comercial.