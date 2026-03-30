Un 80 % más de brillo para una alta visibilidad**

Las lámparas LED Philips Ultinon Classic se han diseñado para producir un haz de luz superior en comparación con las lámparas halógenas de formato compacto y universal. Aprovechando las últimas innovaciones en tecnología LED, proporcionan el mismo flujo luminoso que las lámparas halógenas ECE estándar, al tiempo que mejoran significativamente el rendimiento del haz con menos consumo de energía. Con hasta un 80 % de brillo adicional**, las lámparas LED Philips Ultinon Classic proporcionan a los conductores mejor visibilidad en carretera, lo que facilita la detección de obstáculos y favorece una conducción más segura.