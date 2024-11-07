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GoSure 5000 seriesGoSure 5101

GS510X1

Tu guardián en la carretera

Gracias a las alertas de parada y avance integradas, la detección de colisiones y los avisos de cansancio del conductor, Philips GoSure 5101 refuerza tu seguridad en la carretera.

Ver todos los beneficios

Alertas de conducción inteligentes para mayor seguridad

Tu guardián en la carretera

  • Recordatorio de parada y avance

  • Protección de detección de colisiones

  • Alerta inteligente de fatiga del conductor

  • Imágenes nítidas en alta definición

Inicio automático de la grabación al arrancar el motor

Para que nunca olvides encender la cámara, Philips GoSure 5101 se inicia automáticamente al encender el motor. Del mismo modo, se apaga de manera automática al apagar el motor. De esta forma, siempre puedes subirte al coche con la seguridad de que captarás tu viaje completo con todo lujo de detalles en alta definición.

El recordatorio de parada y avance ayuda a evitar accidentes que se producen como consecuencia de la frustración

En un atasco, es fácil distraerse y no darse cuenta de que el coche de delante ha vuelto a ponerse en marcha. Gracias a sus sensores avanzados y a su algoritmo de percepción espacial, Philips GS5101 detectará el movimiento y te informará del movimiento de los vehículos que circulan por delante. De este modo, podrás evitar accidentes que se producen como consecuencia de la frustración en los atascos.

El detector de colisiones de sensor G protege las pruebas de vídeo más importantes

Equipado con un módulo de sensor G de tres ejes, Philips GoSure 5101 detecta el movimiento y activa el modo de grabación de emergencia. Si se produce un choque que supera un umbral de potencia determinado, el dispositivo bloquea el clip de vídeo y lo guarda en una carpeta segura para evitar que se sobrescriba.

Especificaciones técnicas

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