El recordatorio de parada y avance ayuda a evitar accidentes que se producen como consecuencia de la frustración

En un atasco, es fácil distraerse y no darse cuenta de que el coche de delante ha vuelto a ponerse en marcha. Gracias a sus sensores avanzados y a su algoritmo de percepción espacial, Philips GS5101 detectará el movimiento y te informará del movimiento de los vehículos que circulan por delante. De este modo, podrás evitar accidentes que se producen como consecuencia de la frustración en los atascos.