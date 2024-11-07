Caja isotérmica portátil con asa y ruedas

Gracias a sus silenciosas ruedas de poliuretano de 15,24 cm y su asa plegable, es muy sencillo transportar Philips TB8000 hacia y desde el vehículo. Basta con extraer el asa y llevarla como si fuera una maleta pequeña por el aeropuerto. Además, el exclusivo diseño de las ruedas de tres radios ayuda a mantener el equilibrio y a evitar arañazos u otros daños, además de facilitar su limpieza. Las ruedas y el asa mejorados pueden soportar una carga de 60 kg, e incluso a plena carga puede subir y bajar 100 escalones sin deformarse ni sufrir daños.*1