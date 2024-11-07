LUMTB850X1/30
Comida más fresca, viajes con mejor sabor de boca
La Philips TB8501 es una caja térmica portátil de alta capacidad que mantiene tus alimentos y bebidas frescos gracias a dos potentes zonas (congelado y refrigeración) y una función de reducción de olores. Además, sus ruedas y su asa la hacen fácil de transportar.
Reducción de malos olores por plasma
Dos zonas de refrigeración y congelación
Potente control de temperatura
Amplia capacidad de memoria
Gracias a sus silenciosas ruedas de poliuretano de 15,24 cm y su asa plegable, es muy sencillo transportar Philips TB8000 hacia y desde el vehículo. Basta con extraer el asa y llevarla como si fuera una maleta pequeña por el aeropuerto. Además, el exclusivo diseño de las ruedas de tres radios ayuda a mantener el equilibrio y a evitar arañazos u otros daños, además de facilitar su limpieza. Las ruedas y el asa mejorados pueden soportar una carga de 60 kg, e incluso a plena carga puede subir y bajar 100 escalones sin deformarse ni sufrir daños.*1
Philips TB8501 reduce eficazmente los olores no deseados que desprenden los alimentos almacenados, ya que cuenta con una tecnología de plasma integrada que libera iones positivos y negativos en el aire. Estos iones, al entrar en contacto con las sustancias olorosas*2, las transforman en sustancias inocuas o eliminan la mayor parte de ellas. De este modo, los alimentos se conservan más frescos y de forma más segura durante el viaje.
Philips TB8501 cuenta con dos compartimentos independientes, lo que permite refrigerar y congelar productos al mismo tiempo. Dispone de cuatro posibilidades de refrigeración y congelación para que tengas flexibilidad a la hora de almacenar alimentos y bebidas. De este modo, cuando estéis de viaje, tú y tus amigos podréis disfrutar de bebidas y aperitivos fríos, así como de un helado.
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1. Probado y medido por un laboratorio interno.
2. Según los informes de las pruebas de laboratorio, puede absorber o descomponer el 94,8 % del metilmercaptano y la trimetilamina, que representan gases que desprenden malos olores. La tasa antibacteriana contra bacterias Escherichia coli y Staphylococcus aureus alcanza el 99,99 %.
3. Supervisión del rango de temperatura de la caja isotérmica: temperatura ambiente hasta -22 °C. Probado por un laboratorio interno en una caja isotérmica vacía a una temperatura ambiente de 20 °C, en la que se midió la curva de bajada de la temperatura.
4. Fuente: Directrices de temperaturas de almacenamiento seguras para la leche materna publicadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés).
5. Probado por un laboratorio interno en una caja isotérmica vacía a una temperatura ambiente de 20 °C. Supervisión del tiempo de enfriamiento del compartimento más pequeño de 20 °C a 0º C y del tiempo de congelación de 20 °C a -10 °C. Estos datos corresponden a la caja isotérmica, el descenso de temperatura de su contenido puede variar.
6. Supervisión de la visualización de la temperatura de la caja isotérmica cuando está apagada. Probado por un laboratorio interno en una caja isotérmica con carga completa a una temperatura ambiente de 32 °C, apagándola en el momento que la caja alcanzó los 20 °C. Estos datos corresponden a la caja isotérmica, el cambio de temperatura de su contenido puede variar.
7. Fuente de alimentación de CC para controlar el consumo de energía del modo ECO de la caja isotérmica. Probado por un laboratorio propio en una caja isotérmica vacía a una temperatura ambiente de 25 °C cuya temperatura se ajustó a -20 °C. Se midió el consumo de energía de un ciclo de trabajo. El consumo de energía de una semana está basado en una conducción de 2,2 horas al día.
8. Probado por un laboratorio interno. El compresor dejará de funcionar cuando la caja isotérmica se incline en un ángulo de 30°. El comprensor volverá a funcionar cuando el ángulo de inclinación sea inferior a 29° durante más de un minuto.