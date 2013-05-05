Descontinuado
MCD1165/55
El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.